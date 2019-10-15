البرهان من جوبا: جئنا من أجل السلام

انطلقت بحاضرة جنوب السودان، جوبا، اليوم الإثنين، المفاوضات المقررة بين الحكومة الإنتقالية والحركات المسلحة، وسط حضور رؤوساء دول أثيوبيا ويوغندا بجانب رئيس الوزراء المصري، ومثلين للهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.

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وتهدف المفاوضات إلى طي صفحة الاحتراب في السودان بصورة نهائية، وبالمقابل فتح أبواب السلام الشامل والاستقرار.

وفي كلمته، أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن منبر جوبا مؤهل لتحقيق السلام في السودان، وجاء حديثه رداً على أصوات ارتفعت مطالبة بتحويل مقر المفاوضات إلى إثيوبيا أو الإمارات العربية.

وقال البرهان بحسب آخر لحظة، أعتقد أن جوبا منبر مؤهل وهم أهل ثقة كبيرة وقادرين على تولي الوساطة. معرباً عن أمله بأن تؤدي جولات مدينة جوبا إلى تحقيق السلام في السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)