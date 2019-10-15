اضبط.. رئيس هيئة إيرادية في سن “التقاعد” يحمل (4) شهادات ميلاد

حصلت مصادر، على مستندات موثقة تفيد بأن رئيس هيئة إيرادية مهمة بالدولة ظل يعمل بالخدمة رغم بلوغه سن التقاعد منذ مطلع 2013م. وأكدت إفادة صادرة عن ديوان الخدمة العامة أن رئيس الهيئة بلغ الـ(60) من عمره في الربع الأول من عام 2013، وبالتالي أصبح وفقاً لقوانين السودان، المجلد السابع (1995-1997) الصادر عن وزارة العدل، من الذين ينطبق عليهم الشرط الأول للتقاعد.

وطبقاً للمستندات، فإن رئيس الهيئة التحق بالخدمة بشهادة ميلاد (أصلية) تؤكد أنه من مواليد عام 1953، لكنه بعد ذلك استخرج جواز سفر بتاريخ ميلاد 1955، ثم شهادة ميلاد بتاريخ 1957 وشهادة تقدير عمر بتاريخ 1959.

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وقالت مصادر بحسب صحيفة السوداني، إنه وبناءً على عريضة قُدمت لنيابة مكافحة الفساد فقد تم جمع المعلومات المؤيدة لوقوع المخالفة ورُفعت عنه الحصانة توطئة لتقديمه للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)