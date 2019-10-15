تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * انطلاق مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في (جوبا) عبد الحي يوسف يدفع لـ (الدستورية) بطلب لرفع الحصانة عن (ولاء البوشي) اليوم التالي: * قرارات بأيلولة وحدات تابعة لرئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء السوداني * بالمستندات.. رئيس هيئة إيرادية يستخرج (4) شهادات ميلاد * (المالية): الحكومة غير قادرة على الاستمرار في دعم السلع * عبد الحي يوسف يطلب رفع حصانة (البوشي) * النائب العام يتعهد بحسم ملفات الفساد وقتلى الاحتجاجات آخر لحظة *الحكومة: دعم السلع فساد وحلول جذرية للمواصلات * البرهان من جوبا: جئنا من أجل السلام * كسلا تتعاقد مع الأطباء باليومية لمكافحة الوبائيات الوطن: Advertisements * كسلا تؤجر الأطباء بـ (اليومية) لمحاصرة حمى الضنك * (الحلو): جئنا لجوبا بعقل مفتوح لتحقيق السلام الدار: * صغيرون: الخراب في جامعة الخرطوم تم بالسلاح * عاملون بحقول النفط يضربون عن العمل ويتهمون شركة أمنية بالتعامل معهم كـ (رقيق) * مجاهدو الدفاع الشعبي بغرب كردفان يغلقون الطريق الرئيسي الدار: * الدفاع يقدم (40) شاهداً في قضية مقتل المعلم أحمد الخير * تجمع المهنيين يتراجع ويدعو إلى تسيير مواكب في ذكرى أكتوبر * إغلاق ملف الاتهام في قضية مقتل الطاهر النمير * 27 أكتوبر الجاري استئناف الدراسة بجميع كليات جامعة الخرطوم * براءة الفتاة المتهمة بقتل مواطن بالقائه من عمارة ببحري * في ذمة الله مولانا هند قاضي المحكمة العليا *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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