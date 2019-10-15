الجيش التركي يجرب الدبابة "إم60" الأمريكية في سوريا

قرر الجيش التركي تجريب نسخة محصَّنة من دبابة "إم60" الأمريكية في سوريا، وفقا لما كشفته وسائل إعلام.
ونُشر على شبكة الإنترنت مقطع فيديو تظهر فيه دبابات يُزمع نقلها إلى شمال سوريا للمشاركة في العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية، وهي مزودة بمنظومة "أكور بولات" للحماية النشطة، وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".
وذكرت تقارير إعلامية في ربيع عام 2018، أن تركيا قررت تحصين دبابات جيشها من طراز "إم70تي إم" بمنظومة "أكور بولات" وهي منظومة مشتقّة من منظومة مشابهة صُنعت في الاتحاد السوفيتي.
ووفق صانعيها، فإن منظومة "أكور بولات" قادرة على حماية مقدمة الدبابة وجانبيها واعتراض القذائف الصاروخية المضادة للدروع.
يذكر في الوقت نفسه أن غالبية دبابات "إم60أ3" و"ليوبارد 2أ4" التي يستعين الجيش التركي بها خلال عمليته ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا، تخلو من أي حماية إضافية.
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