روسيا تجري اتصالات لتفادي وقوع اشتباكات بين الجيش السوري والتركي

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنهم يجرون اتصالات لتفادي اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري بسبب العملية العسكرية التركية.

يشار إلى أن أنقرة، ومقاتلون سوريون موالون لها، بدأت في التاسع من أكتوبر الجاري، هجوما ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد أعلنت مقتل خلف، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتها على الطريق الدولي الذي يربط حلب بالقامشلي شمالي سوريا السبت 12 أكتوبر.

وأوضح حزب سوريا المستقبل، في بيان، أن هفرين "كانت متوجهة إلى عملها في مدينة الرقة عندما وقع الهجوم الذي قتل فيه أيضا سائقها وأحد مساعديها".