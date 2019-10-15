محكمة إسرائيلية تفرج عن قيادي في حركة فتح

قررت محكمة إسرائيلية قيادي في حركة فتح، مقابل كفالة مالية قيمتها خمسة آلاف شيقل.

قررت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، الإفراج عن محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في المدينة شادي مطور.

وأفاد المحاميان رامي عثمان وخلدون نجم، بأن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن غيث ومطور، مقابل كفالة مالية قيمتها خمسة آلاف شيقل، خلال جلستها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت غيث ومطور، عقب مداهمة منزليهما في القدس المحتلة، دون سابق إنذار أو توجيه لوائح اتهام ضدهما.

واعتبرت السلطة الفلسطينية، الاعتقال المتكرر لمحافظ القدس وقيادات حركة فتح في المدينة بمثابة تجاوز لكل القوانين الأممية والاتفاقيات الموقعة، مطالبة المنظمات الدولية بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين في مدينة القدس.