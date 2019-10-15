"مايك بنس" يحمل رسالة عاجلة إلى تركيا

كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عن زيارة قريبة سيقوم بها إلى تركيا حاملا رسالة من الرئيس دونالد ترامب إلى السلطات التركية.

وأضاف بنس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى ”وضع حد“ للعملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

ويتزامن ذلك، مع إعلان الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على تركيا، قال غنها تشمل 3 وزراء.