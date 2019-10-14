النائب العام يتعهد بمحاسبة رموز النظام البائد

وتسلم الحبر مهامه رسمياً، الإثنين، بعدما أدى اليمين الدستورية نائباً عاماً لجمهورية السودان، أمام رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد الماضي.
وقال، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن "النيابة العامة ستراعي خلال الفترة المقبلة تطلعات الشعب نحو سيادة حكم القانون وتقديم المتورطين في كل القضايا إلى العدالة".
وأضاف: "سنحسم في الفترة المقبلة العديد من الملفات العالقة بالنيابة العامة، التي من بينها ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في قتل متظاهري الاحتجاجات، وتقويض النظام الدستوري منذ عام 1989، الذي شهد اعتلاء الحركة الإسلامية الإخوانية لسدة الحكم بانقلاب".
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