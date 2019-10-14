”أسود فاتح“ يعيد هيفاء وهبي للدراما في رمضان 2020

أعلن المنتج اللبناني صادق الصبّاح، عن تعاقد شركته ”صبّاح إخوان“ مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مسلسل درامي بعنوان ”أسود فاتح“، للمنافسة به في موسم دراما رمضان 2020 المقبل.

جاء ذلك، خلال حضور المنتج اللبناني، فعاليات حفل المهرجان التلفزيوني الدولي، في مدينة كان الفرنسية، حيث قال إن العمل سيكون من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

من جهته، قال الكاتب المصري أمين جمال، إن التعاقد تم قبل نحو أسبوع تقريبًا في مكتب الشركة بالقاهرة، مشيرًا إلى أن المسلسل سيكون مصريًا وليس لبنانيًا، ولن يحمل ثنائية مثل الثنائيات التي عرفت خلال الأعوام الماضية في الدراما اللبنانية.

وأوضح في حديث مع ”إرم نيوز“، أنه مازال يكتب حلقات المسلسل التي اقتربت من النهاية، مضيفًا أن هيفاء وهبي، ستجسد دور امرأة ”مودرن“ من سيدات المجتمع المهتمات بالموضة والعمل في ذات الوقت.

وأضاف جمال أن المسلسل سيكون اجتماعيًا، لأن بطلة العمل ستتعرض لمشاكل اجتماعية، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل أكثر حول قصة العمل.

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وأكد الكاتب المصري، أن الخطة التي اعتمدتها الشركة المنتجة هي التصوير بين مصر ولبنان، اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال جمال، إن هيفاء وهبي طلبت وقتًا لإنهاء تصوير فيلمها الجديد الذي أصبح يحمل اسم ”أشباح أوروبا“، منوهًا إلى أن هذه فرصة أيضًا للشركة لاختيار المشاركين في العمل.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي، مسلسل ”لعنة كارما“، في رمضان 2018، بينما غابت عن الدراما الرمضانية عام 2019، مكتفية بدور ضيفة شرف مع أحمد فهمي في مسلسل ”الواد سيد الشحات“.