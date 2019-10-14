وزير الاقتصاد الفلسطيني: 10 آلاف عجل من أوروبا بطريقها إلى الضفة وغزة

وأوضح العسيلي، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن الحكومة استوردت من دول فرنسا والبرتغال وأستراليا تلك العجول، معبرًا عن أمله ألا تُعيق إسرائيل دخول تلك العجول إلى الأراضي الفلسطينية.
وأضاف العسيلي: ”إسرائيل تتحكم بكافة المعابر بالضفة وغزة، ونخشى أن تصدر قرارًا بمنع دخول تلك العجول إلى الأراضي الفلسطينية“، مشددًا على أن ”الاحتلال سيعمل على وضع الكثير من المعيقات بهذا الشأن“.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية أصدرت قرارًا يقضي بمنع استيراد العجول من إسرائيل، وذلك ضمن مساعيها للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي.
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