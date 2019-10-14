وجاء الهدف رقم 700 لرونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 72، في المباراة التي شهدت تفوق أوكرانيا 2/1 على البرتغال في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 95 مع منتخب البرتغال، على بُعد 14 هدف من الرقم القياسي للإيراني على دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكافة منتخبات العالم.
وجاءت أهداف رونالدو الـ700 في 974 مباراة، مع الأندية (سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس) أو مع منتخب بلاده.
ورونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي نال جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، سجل 605 أهداف بقمصان سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ونجح النجم البرتغالي في زيارة شباك منافسيه 450 مرة في 438 مباراة مع ريال مدريد.
وسجل رونالدو 450 هدفًا مع ريال مدريد، و118 مع مانشستر يونايتد، و95 مع البرتغال، و32 مع يوفنتوس، و5 مع سبورتينغ لشبونة.
وطوال مسيرته صنع رونالدو 220 هدفًا على كافة المستويات، ليشارك عمليًا في إحراز 920 هدفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. كريستيانو رونالدو يسجل الهدف رقم 700 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.