رسميًا.. كريستيانو رونالدو يسجل الهدف رقم 700

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، رقمًا أسطوريًا بوصوله إلى الهدف الرسمي رقم 700 مع منتخب البرتغال والأندية التي لعب لها.

وجاء الهدف رقم 700 لرونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 72، في المباراة التي شهدت تفوق أوكرانيا 2/1 على البرتغال في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 95 مع منتخب البرتغال، على بُعد 14 هدف من الرقم القياسي للإيراني على دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكافة منتخبات العالم.

وجاءت أهداف رونالدو الـ700 في 974 مباراة، مع الأندية (سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس) أو مع منتخب بلاده.

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ورونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي نال جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، سجل 605 أهداف بقمصان سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ونجح النجم البرتغالي في زيارة شباك منافسيه 450 مرة في 438 مباراة مع ريال مدريد.

وسجل رونالدو 450 هدفًا مع ريال مدريد، و118 مع مانشستر يونايتد، و95 مع البرتغال، و32 مع يوفنتوس، و5 مع سبورتينغ لشبونة.

وطوال مسيرته صنع رونالدو 220 هدفًا على كافة المستويات، ليشارك عمليًا في إحراز 920 هدفًا.