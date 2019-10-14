رئيسة مجلس النواب الأمريكي تؤيد فرض عقوبات على تركيا

وغراهام من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنه أدان علنًا ومرارًا قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، الذي أعقبه غزو تركي سريع لإخراج قوات يقودها الأكراد ظلت حليفة لواشنطن لفترة طويلة.
وقال غراهام على تويتر: ”تحدثت للتو مع رئيسة مجلس النواب بيلوسي فيما يتعلق بإجراء من الكونغرس بشأن التوغل التركي في سوريا“.
وأضاف: ”رئيسة المجلس أيدت عقوبات بدعم من الحزبين ضد الانتهاكات التركية في سوريا، وهي تعتقد كذلك أنه يتعين علينا إظهار التأييد للحلفاء الأكراد وتشعر بقلق من عودة ظهور تنظيم داعش“.
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