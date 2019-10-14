رضيعة تنجو من الموت بأعجوبة بعد دفنها حية مدة يومين

وكانت العائلة تستعد لدفن رضيعتهم في قبر بولاية ”أوتار براديش“ في الهند، عندما فوجئوا بالعثور على رضيعة حديثة الولادة في وعاء فخاري وملفوفة بقطعة قماش ومدفونة تحت الأرض بعمق 61 سم، وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية.
ونقلت العائلة الرضيعة للمستشفى، حيثُ وجد الأطباء أن الرضيعة، التي بلغ وزنها 1.1 كغم، تُعاني من التهاب في الرئة، كما قالوا إنه من الواضح أن الرضيعة كانت مدفونة مدة يومين.
بدوره تكفل سياسي مشهور يُدعى راجيش كومار ميشرا، بعلاج الرضيعة، التي أُطلق عليها اسم ”سيتا“، التي لا تزال تحت الرعاية الطبية، فيما لا تزال الشرطة تحقق في الواقعة وتبحث عن والدي الرضيعة.
ولا تُعد هذه الواقعة الوحيدة من نوعها في الهند، حيث إنها واسعة الانتشار خاصة بين الإناث، ويوجد 866 فتاة دون الـ7 من عمرهن مقابل كل 1000 شاب في نيودلهي، وفقًا لتعداد 2011.
ويُذكر أن معدلات إجهاض الإناث ازدادت في الهند منذُ أن أصبحت تقنية الموجات فوق الصوتية متاحة في السبعينيات، وذلك على الرغم من حظر الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس في عام 1994.
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