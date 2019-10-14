روسيا.. احتمال تأخر عودة الرواد من المحطة الفضائية الدولية

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء بروسيا، أن رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مائير، قد تتأخر عودتهما إلى الأرض حتى منتصف أبريل 2020 .

وقال مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "من المحتمل تأجيل هبوط المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-15" إلى يوم 17 أبريل بدلا من 30 مارس 2020"، دون ذكر السبب.

وتجدر الإشارة إلى أن المركبة المذكورة أطلقت إلى الفضاء يوم 25 سبتمبر 2019 وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء هم:الروسي سكريبوتشكا والأمريكية مائير وأول رائد فضاء لدولة الإمارات العربية هزاع المنصوري الذي عاد إلى الأرض يوم 3 أكتوبر الجاري.

كما سيعود إلى الأرض مع سكريبوتشكا ومائير رائد الفضاء الأمريكي أندرو مورغان، المقيم في المحطة الفضائية الدولية منذ شهر يوليو 2019.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية في الوقت الحاضر كل من الروسيين ألكسندر سكفورتسوف وأوليغ سكريبوتشكا والأمريكيين كريستينا كوك وأندرو مورغان وجيسيكا مائير والإيطالي لوقا بارميتانو.