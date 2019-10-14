فوز صعب لمصر على بوتسوانا استعدادًا لتصفيات كأس أفريقيا 2021

قاد حمدي فتحي منتخب بلاده مصر لفوز صعب على بوتسوانا في المباراة الودية التي تجمعهما اليوم الاثنين، على استاد برج العرب، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، بتسديدة من داخل منطفة الجزاء.

وهذه أول مباراة لمنتخب تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري، الذي تولى المنصب خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي أُقيل من منصبه بعد أن ودع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2019 من دور الـ16.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر، في نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب المصري قرار إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر الحالي للرغبة في إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتى يكون في كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة في الارتباطات الرسمية المقبلة.