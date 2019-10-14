اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بالفيديو: الفنانة المهاجرة آمال النور تغني (لأشباه الرجال الما رجال)

0 نشر
محي الدين علي 0 تبليغ

Advertisements

بالفيديو: الفنانة المهاجرة آمال النور تغني (لأشباه الرجال الما رجال)

قدمت الفنانة الكبيرة آمال النور أغنية جديدة بمشاركة شاعرة الثورة الدكتورة مروة بابكر  وفرقة (ناس جوطة) الموسيقية حيث جاءت الأغنية بعنوان (ما بكسروك) تتناول نضال المرأة السودانية ووقوفها القوي وبروزها اللافت في أحداث ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير وتقول كلماتها:

ما بكسروك

كنداكة حرة وبت ابوك

مرقتي بي اسم الوطن

حررتي صوتنا من الشجن

مكسية بي توب العفاف

Advertisements

فجرتر احلامك هتاف

قاومتي بي قوة وثبات

كنتي النضال

يوم جوكي اشباه الرجال الما رجال

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الفنانة المهاجرة آمال النور تغني (لأشباه الرجال الما رجال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا