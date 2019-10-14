بالفيديو: الفنانة المهاجرة آمال النور تغني (لأشباه الرجال الما رجال)

قدمت الفنانة الكبيرة آمال النور أغنية جديدة بمشاركة شاعرة الثورة الدكتورة مروة بابكر وفرقة (ناس جوطة) الموسيقية حيث جاءت الأغنية بعنوان (ما بكسروك) تتناول نضال المرأة السودانية ووقوفها القوي وبروزها اللافت في أحداث ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير وتقول كلماتها: ما بكسروك كنداكة حرة وبت ابوك مرقتي بي اسم الوطن حررتي صوتنا من الشجن مكسية بي توب العفاف Advertisements فجرتر احلامك هتاف قاومتي بي قوة وثبات كنتي النضال يوم جوكي اشباه الرجال الما رجال الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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