أشار الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي إلى وجود علاقة بين الداعية الإسلامي المثير للجدل الدكتور عبد الحي يوسف وأغنية الحقيبة (اللوري دودو بي سواقو عبد الحي) موضحاً بأن أخبار إعلامية كشفت عن امتلاكه شركة تعمل في مجالات الاسبيرات تم تدوين بلاغ ضدها بتهمة الثراء الحرام بسبب حصولها على اعفاءات جمركية حيث قال الكاتب: (وطالما أنها شركة اسبيرات فالمؤكد انها تبيع ضمن ما تبيع اسبيرات اللواري).

وأضاف الكاتب أنه قد اتضح أن لهذا الشيخ الداعية علاقة بعالم اللواري قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد اتهامه بالثراء الحرام ..الكشف عن علاقة عبد الحي يوسف (باللواري) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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