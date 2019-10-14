وزيرة الخارجية تبحث مع السفير الصيني تطوير العلاقات

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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استقبلت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم الأثنين سعادة ما شينمين سفير جمهورية الصين الشعبية بالسودان ؛ حيث بحثت العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل دعم الصين للسودان خلال الفترة الانتقالية بحسب سونا.
من جانبه؛ هنأ سفير الصين السيدة الوزيرة بمناسبة توليها منصبها مؤكداً دعم بلاده للسودان في هذه الفترة، كما أكد على رغبة الصين في تعزيز التعاون مع السودان في كافة المجالات وزيادة استثماراتها؛ بجانب تنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية، كما أشاد بالانفتاح الذي بدأ يشهده السودان على المجمتع الدولي، مؤكداً دعم الصين لمجهودات السلام في السودان .
ومن جانبها شكرت السيدة الوزيرة السفير وجمهورية الصين الشعبية على دعم السودان في مختلف المجالات خلال العلاقات الممتدة لأكثر من ٦٠ عاما ، مشيرة إلى أن السودان يتطلع إلى تدفق مزيد من الاستثمارات الصينية في السودان لاسيما في قطاع النفط؛ بجانب تقديم القروض والمنح لدعم الاقتصاد السوداني وتعزيز الشراكة الصينية – السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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