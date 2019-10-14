بالصور: محامي “عبد الحي يوسف” يتقدم بعريضة إلى المحكمة الدستورية لرفع الحصانة عن ” ولاء البوشي” في عدة بلاغات ضدها

تقدم محامي الداعية السوداني الشيخ “عبد الحي يوسف” بعريضة دستورية لرئيس المحكمة الدستورية يوم الاثنين، يطلب فيها رفع الحصانة الإجرائية ضد وزيرة الشباب والرياضة ، في حكومة “حمدوك” ولاءالبوشي، في بلاغ بتهم قذف العرض بالفاظ توحي بـ( الزنا واللواط والتخنيث) و إشانة السمعة والتحريض على الكراهية وإهانة العقيدة والدين، بحسب ما نقلت ” أخبار الخليج 365”.

وقدم المحامي مصعب بابكر، عددا مقدرا من الادلة لاهانات لشخص موكله الشيخ عبدالحي، عبر صفحتها منذ العام الماضي وما تلاه، وعدد كبير من الشهود و الخبراء في مجال التقنية.

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وجاءت الجرائم المقترفة والمتهمة بها البوشي بحسب ما جاء بالعريضة تحت مواد ، التحريض، إثارة الكراهية ضد الطوائف، نشر الأخبار الكاذبة، الإخلال بالسلام العام، إهانة العقائد الدينية، الإرهاب، وأخرى تتعلق بجرائم المعلوماتية.

وكانت “البوشي” قد فتحت بلاغاً جنائياً الأسبوع الماضي في مواجهة الداعية عبد الحي يوسف، أمام نيابة الخرطوم الجديدة .

ووفقًا للدعوى الجنائية فإن فتح البلاغ يعود لإتهام عبد الحي للشاكية بالردة والزندقة والخروج عن ملة الإسلام، بالاستدلال في خطبة الجمعة الماضية على وقائع غير صحيحة وأخبار كاذبة ، بالإضافة إلى إثارته وتحقيره للمعتقدات الدينية.

الأمر الذي أدى إلى تضامن مجلس الوزراء السوداني معها، وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن القضية عامة وليست شخصية، موضحاً أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن.

ولاقت القضية زخماً واسعاً في وسط الرأي العام السوداني، ومواقع التواصل الاجتماعي، الذي انقسم حولها إلى قسمين مابين مؤازر ومناهض لكلا طرفي القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)