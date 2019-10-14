التاريخ: 14-أكتوبر-2019
12 مشاهدة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (16330) حبة مخدرة و(2155) رأس حشيش وشاشمندي، وألقت القبض على (5) متهمين بولايات القضارف ونهر النيل وسنار والنيل الأزرق واتخذت إجراءات جنائية في مواجهتهم تحت طائلة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال اللواء طارق الأمين البدراوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة) إن إدارته رصدت نشاطاً إجرامياً لأفراد شبكات لها علاقة بالتعامل غير المشروع في المخدرات والسموم في عدد من الولايات، ونفذت خطة تمكنت بها إدارته في ولاية القضارف من تفكيك شبكة إجرامية وضبطت بحوزة أحد المتهمين (24) كيلو شاشمندي في كمين محكم بالسوق الشعبي وتم اتخاذ إجراءات تحت المادة (15/ أ) بالقسم الأوسط القضارف.
وتوفرت معلومات لإدارته بولاية النيل الأزرق فألقت الفرق الميدانية القبض على متهم ضبطت في حيازته (1955) رأس حشيش مخبأة في دراجة بخارية، ودونت في مواجهته بلاغا تحت المادة (15/ أ)
ونصبت إدارته كميناً محكماً لإحدى الشبكات الإجرامية أسفر عن ضبط متهمين اثنين ضبطت بحوزتهما (240) رأس حشيش في ولاية سنار.
كما توفرت معلومات لفرق المكافحة بولاية نهر النيل تمكنت إدارته إثرها من الإيقاع بمتهم ضبطت في حوزته (15520) حبة مخدرة، وتم تدوين بلاغ في مواجهته بالقسم الأوسط.
وأوضح اللواء البدراوي بحسب ما نقلته صحيفة اليوم التالي – أن إدارته ماضية فى إنفاذ خططها الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع المخدرات والسموم تقديم المتورطين في قضايا المخدرات للعدالة، مجدداً تحذيرات إدارته من خطورة تعاطي المخدرات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة : تضبط “18485” حبة مخدرة ورأس حشيش في الولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.