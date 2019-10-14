الفيفا يفاجئ إتحاد الكرة بعقوبة مالية قاسية

أوقعت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامة مالية كبيرة على اتحاد كرة القدم السوداني بلغت (30) ألف دولار لعدم التقيد بالضوابط التنظيمية في المباريات الدولية في مواجهة المنتخب السوداني ونظيره التشادي التي جرت في العاشر من سبتمبر الماضي على ملعب المريخ، ضمن إياب الدور التمهيدي من تصفيات أفريقيا لكأس العالم في قطر 2020م، والتي ترقى خلالها صقور الجديان بالتعادل السلبي، عقب التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في انجمينا.

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وأوضح الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني بحسب صحيفة اليوم التالي – أنه رد على خطاب الفيفا بحسب القانون مطالباً بحيثيات القرار..

يذكر أن الفيفا أمهل الاتحاد السوداني مدة (30) يوماً من أجل السداد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)