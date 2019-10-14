الجزيرة: تنفيذ 72 كيلو طرق مسفلتة خلال عام

قطع اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف أن الطرق حق مشروع لتسهيل حركة المواطنين لتحقيق التواصل الإجتماعي والنهضة الإقتصادية . وثمن الوالي لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الأثنين بأعضاء لجنة طريق أم دكت – ود طرفة بالجهود الشعبية في إنفاذ العديد من مشاريع الطرق بالولاية معلناً إلتزامه بإنفاذ الطرق وفق رؤى فنية وهندسية لمهندسي الطرق. Advertisements وأكد بحسب وكالة السودان للأنباء – أن جملة ما نفذته الولاية من طرق في العام 2019م تجاوز 72 كيلو متراً . من جانبهم أعلن ممثلو القريتين إلتزامهم بإستنفار الأهالي لإنفاذ الطريق الذي ييلغ طوله 6 كيلومترات تمتد من قرية الخير بجيك إلى قرية ود طرفة ويخدم 6 قرى يقطنها أكثر من 30 الف مواطن . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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