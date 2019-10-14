توقيف 5 شبكات إجرامية في أربع ولايات وضبط كميات كبيرة من المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عدد خمسة متهمين بحوزتهم بنقو وحشيش اثيوبي وحبوب مخدرة بولايات القضارف ونهر النيل وسنار والنيل الأزرق.

واتخذت الإدارة إجراءات جنائية في مواجهة المتهمين تحت طائلة قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية .

وقال اللواء طارق الأمين البدراوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة،اليوم (الإثنين) إن إدارته رصدت نشاطاً إجرامياً لأفراد من الشبكات التي لها علاقة بالتعامل غير المشروع بالمخدرات والسموم في عدد من الولايات.

وأبان بحسب ما أوردته الصيحة الآن – أنه تم إنفاذ خطة أسفرت عن الإيقاع بهم، حيث تمكنت إدارته بولاية القضارف من تفكيك شبكة إجرامية وضبطت بحوزة أحد المتهمين عدد 24 كيلو شاشمني إثر كمين محكم بالسوق الشعبي تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ بالقسم الاوسط القضارف.

وبولاية النيل الأزرق توفرت معلومات لإدارته على إثرها تمكنت الفرق الميدانية من الإيقاع بمتهم وضبطت بحوزته عدد 1955 قندول بنقو تم إخفائها بدراجة بخارية تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا .

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وبولاية سنار نصبت إدارته كميناً محكماً لإحدى الشبكات الإجرامية وأسفر الكمين عن ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما 240 قندول بنقو تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا .

وبولاية نهر النيل توفرت معلومات على إثرها تمكنت إدارته من الايقاع بمتهم وضبطت بحوزته عدد 15520 حبة ترامادول تم اتخاذ اجراءات بلاغ بالقسم الاوسط تحت المادة 15/ا .

وأوضح البدراوي أن إدارته ماضية في إنفاذ خططها الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع المخدرات والسموم و تقديم المتورطين في قضايا المخدرات للعدالة.

وجدد تحذيرات إدارته من خطورة تعاطي المخدرات وتسببها في الإصابة بأمراض الفشل الكلوي وتليف الكبد والأورام السرطانية والعجز الجنسي الحاد وفقاً لتأكيد الأطباء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)