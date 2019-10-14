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اجتماع لمناقشة الوضع الراهن لصحة الحيوان

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 14-أكتوبر-2019

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اجتماع لمناقشة الوضع الراهن لصحة الحيوان

ترأس وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور أحمد محمود شيخ الدين بمبنى الوزارة اليوم الاجتماع التنويري للمديرين العامين للثروة الحيوانية بالمركز وعدد من الولايات التي يضم (ولاية كسلا، ولاية القضارف، ولاية نهرالنيل،ولاية الجزيرة، ولاية سنار وولاية الخرطوم).

 

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وأوضح شيخ الدين أن الاجتماع يهدف لمناقشة الوضع الراهن لصحة الحيوان والمعطيات الموجودة في الساحة وقال إننا درسنا الأمر باستفاضة.

 

وأشار بحسب سونا – أن الاجتماع خلص لاحتواء الوضع الراهن في البلاد، كاشفاً أن هنالك توجيهات سوف تطبق في الفترة القادمة بالتنسيق التام بين المركز و الولايات بالتمكين من السيطرة على أمراض الخريف وأمن على أن الاجتماع في خلاصته أكد انسياب الصادر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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