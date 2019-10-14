والي الخرطوم: دخول القطار المحلي الخدمة لنقل الركاب نوفمبر المقبل

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اهتمام الدولة بكافة مستوياتها لوضع حلول جذرية لأزمة المواصلات، فيما أعلن والي الخرطوم دخول القطار المحلي لنقل الركاب الخدمة شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. فيصل محمد صالح في تصريح صحفي عقب اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد اليوم (الإثنين)، أن رئيس مجلس الوزراء اطلع على جهود اللجنة وما عقدته من اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة لحل أزمة المواصلات بالبلاد.

من جانبه أوضح وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، أن اللقاء أمّن على ضرورة تكثيف الرقابة على المواصلات من خلال انتشار شرطة المرور، وأعلن أن اللجنة اتّخذت خطوات عملية لحل أزمة المواصلات، وأشار إلى أن حمدوك وجّه اللجنة بمضاعفة عملها وتقديم تنوير دوري بمخرجاتها لمجلس الوزراء.

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وكشف والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون، بحسب الصيحة الآن – عن حلول عاجلة اتخذتها حكومة الولاية لحل أزمة المواصلات أبرزها صيانة الطرق بمداخل ومخارج المواصلات، وإزالة التشوهات في الطريق العام إضافة إلى تخفيض رسوم ترخيص المركبات العاملة في مجال نقل الركاب، ووضع الديباجات على المركبات العامة لتحديد مسارها.

وكشف أن القطار المحلي لنقل الركاب سيبدأ العمل في شهر نوفمبر المقبل، وأعلن عن وصول (٣٩٠) بصاً من خارج البلاد خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح الوالي أن الولاية وضعت حلولاً مستقبلية تتضمن تشييد الكباري الطائرة والأنفاق والمترو، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)