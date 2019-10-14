البرهان: الحركات من صناع الثورة ومتفائلون بالمفاوضات

أكد رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، خلال مخاطبته يوم الإثنين، بعاصمة جنوب السودان جوبا، فاتحة مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، أن الأخيرة جزء من صناع الثورة السودانية، وأبدى تفاؤله بأن “جوبا” منبر مؤهل وهي قادرة على تولي الوساطة.

وأضاف البرهان بحسب شبكة الشروق – أن مبادرة حكومة جنوب السودان ولدت من رحم الثورة السودانية، وذكر أنه يأمل بأن تؤدي جولات مدينة جوبا إلى تحقيق السلام في السودان، وزاد أن قارة أفريقيا موعودة في مقبل الأيام بريادة للعالم، ونقل تهنئته إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بنيله جائزة نوبل للسلام.

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وذكر البرهان أنه يأمل بأن تؤدي جولات مدينة جوبا إلى تحقيق السلام في السودان.

من جانبه، أعلن رئيس الحركة الشعبية شمال، عبدالعزيز الحلو، في الجلسة الافتتاحية، أن وفد الحركة جاء إلى جوبا بعقل مفتوح، لتحقيق السلام، مشيراً إلى أن السودان يحتاج إلى إدارة التنوع والتخلص من الاتجاه “العروبي والإسلامي الذي سجنه فيه النظام السابق”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)