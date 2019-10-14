والتقى "البرهان" برئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بقاعة الحرية فى جوبا مساء اليوم "الاثنين، على هامش الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة السودانية.
وتناول اللقاء سبل إنجاح مفاوضات السلام التى يرعاها الرئيس سلفاكير وتستضيفها حكومة جنوب السودان.
إلى ذلك أكد الرئيس سلفاكير ميارديت على أهمية السلام لتحقيق الاستقرار والتنمية فى البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يلتقي سلفاكير على هامش ختام الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بجوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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