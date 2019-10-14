البرهان يلتقي سلفاكير على هامش ختام الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بجوبا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الوفد الحكومى جاء للتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع فصائل المعارضة المسلحة.

والتقى "البرهان" برئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بقاعة الحرية فى جوبا مساء اليوم "الاثنين، على هامش الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة السودانية.

وتناول اللقاء سبل إنجاح مفاوضات السلام التى يرعاها الرئيس سلفاكير وتستضيفها حكومة جنوب السودان.

إلى ذلك أكد الرئيس سلفاكير ميارديت على أهمية السلام لتحقيق الاستقرار والتنمية فى البلدين.

