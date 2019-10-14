آل باتشينو ودى نيرو وسكورسيزى بعرض فيلم The Irishman فى لندن

اجتمع فريق عمل فيلم "The Irishman" على السجادة الحمراء فى لندن، حيث تركزت عليهم عدسات المصورين منذ اللحظة الأولى لوصولهم لمكان عرض الفيلم.

فكان من أول الحضور النجم العالمى روبيرت دى نيرو وكان بصحبته نجم الأكشن آل باتشيتو والمخرج مارتن سكورسيزى، حيث تصدر الثلاثى عددا هائلا من الصور، وذلك قبل عرض الفيلم.

وكان للنجم آل باتشينو نصيب الأسد من التقاط الصور مع محبيه ومعجبيه الذين كانوا فى انتظاره، وحرص النجم على توقيع عدد من الأوتوجرافات لمحبيه.

حضرت أيضا عرض فيلم " The Irishman " النجمة العالمية آنا باكين التى خطفت الأنظار بظهورها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Emilia Wickstead".