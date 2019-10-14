رئيس وفد التفاوض الحكومي يتلقي الرئيس اليوغندي

قال رئيس وفد التفاوض الحكومي، نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دلقو"حميدتي" أن السلطة الانتقالية على استعداد لتقديم كل ما يلزم لإنجاح المفاوضات، لأن السلام يمثل اولوية خلال الفترة الانتقالية.

والتقى " حميدتي" على هامش الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة، فى جوبا، الرئيس اليوغندى يورى موسفينى، تناول اللقاء عملية السلام فى السودان والجهود المبذولة لتحقيقه.

من جانبه دعا الرئيس يورى موسيفينى إلى أهمية اتباع منهج جديد خلال المفاوضات الحالية حتى لا تستغرق زمنا طويلا.

ووجه الدعوة لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لزيارة يوغندا.

