رئيس وفد التفاوض الحكومي يتلقي الرئيس اليوغندي

والتقى " حميدتي" على هامش الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة، فى جوبا، الرئيس اليوغندى يورى موسفينى، تناول اللقاء عملية السلام فى السودان والجهود المبذولة لتحقيقه.
من جانبه دعا الرئيس يورى موسيفينى إلى أهمية اتباع منهج جديد خلال المفاوضات الحالية حتى لا تستغرق زمنا طويلا.
ووجه الدعوة لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لزيارة يوغندا.
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