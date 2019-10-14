البرهان: السلطة الانتقالية ملتزمة بتحقيق السلام بالبلاد

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التزام الدولة بتحقيق سلام شامل فى السودان الذي يقود إلى حكم ديمقراطى يلبى تطلعات الشعب السودانى، داعيا إلى ضرورة قيام تكتل أقليمى يهتم بالأمن والسلام المنطقة.

وقال "البرهان" لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بقاعة الحرية فى جوبا اليوم " الاثنين" بحضور رؤساء دول وحكومات الإقليم ، نسعى لتوصل الى حل لكل مشاكل السودان يرضي الاخوة فى الكفاح المسلح.

اشار إلى إن التغيير الذى حدث فى السودان بعد ثورة ديسمبر، يفتح أفقا جديدا للسلام أصبحت معه مفاوضات السلام مبنية على الشراكة، وتابع: "أن قادة الكفاح المسلح شركاء فى التغيير الذى جرى بالبلاد" .

وجدد "البرهان" حرصه فى أن يصل منبر جوبا إلى صنع حل يضع حدا للحرب من خلال مخاطبة جذور المشكلة.

ومن جانبه طالب الرئيس سلفاكير فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، المفاوضين الإقبال على المفاوضات بثقة من أجل الشعب السودانى ومن أجل الإقلي، واضاف، لولا الثقة فى القيادة الجديدة فى السودان لما استطعنا تنظيم هذا المنبر.

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وأكد الهادى ادريس يحى رئيس الجبهة الثورية، التزام الثورية بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد، مشيراً إلى التغيير الذى حدث فى السودان وساهم فيه الكفاح المسلح أفرز واقع جديد يمكن من خلاله طى صفحة الماضى وفتح صفحة جديدة فى السودان.

ومن جهة ثانية اعلن رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، استعداد حركته للتوصل إلى اتفاق سلام يخاطب جذور المشكلة.، واشاد بمبادرة الرئيس سلفاكير.

وخاطب الجلسة كل من الرئيس اليوغندى يورى موسفينى ورئيس الوزراء الاثيوبى آبى احمد و رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، الذين أكدوا التزامهم بدعم عملية السلام فى السودان.

