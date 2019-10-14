Blade A7s هاتف مميز بسعر 110$!

قررت شركة ZTE الصينية تعزيز مبيعاتها في سوق الأجهزة الذكية عبر هاتف مميز سعره 110 دولارات فقط. ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف الذي سيطرح في الأسواق قريبا: -هيكل أنيق من البلاستيك مقاوم للصدمات والخدوش. - شاشة بمقاس 6.09 بوصة بدقة عرض (156/750) بيكسل. - معالج MеdiaTek Hеlio P22، بتردد يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز. - معالج رسوميات IMG PоwerVR GE8320. - ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت. - ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع. Advertisements - بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير. - كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل. - كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل. - نظام تشغيل Andrоid 9 Pie مع واجهات MiFаvor 9.1. - الوزن: 164 غ. - الأبعاد: 155/72.7/8.9 ملم.

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