هل تحرم تركيا من استضافة نهائي دوري الأبطال بسبب العملية العسكرية في سوريا؟

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA" عن ميشيل يوفا قوله: "سحب حق استضافة نهائي دوري الأبطال هي خطوة جدية. أعتقد أنه لا توجد حتى الآن شروط لبدء مثل هذه المناقشة".
وتابع نائب رئيس "اليويفا": "اللجنة التنفيذية لليويفا ستحلل الوضع، لكن من السابق لأوانه الحديث عن عقوبات على هذا المستوى".
وانتشرت مؤخرا معلومات، تفيد بأن مدينة اسطنبول التركية قد تحرم من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، بسبب العملية العسكرية للجيش التركي في سوريا.
وتم تحديد الـ30 من يونيو المقبل، موعدا لنهائي مسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز، وينتظر أن تقام المباراة على الملعب الأولمبي في اسطنبول، الذي يتسع لنحو 67 ألف متفرج.
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