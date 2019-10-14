ضوابط مشددة على وكالات السفر والاستخدام الخارجي

شددت لجنة معالجة الظواهر السالبة على أهمية وضع ضوابط مشددة على سوق العمل في مجال وكالات السفر والسياحة، والاستخدام الخارجي، للحد من ظاهرة تخلف السودانيين، وعدم عودتهم من رحلات السفر إلى عدد من الدول، مما أفرز عدة ظواهر سالبة تستدعي التدخل العاجل من قبل الدولة.

واجتمعت اللجنة، يوم الإثنين، برئاسة الأمين العام لجهاز المغتربين، السفير عصام عوض متولي، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات الصلة، ممثلة في جهاز المخابرات العامة، وزارة الخارجية، الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، سلطة الطيران المدني، وزارة العمل.

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وناقشت الآثار السالبة المترتبة على الظاهرة التي تعرض المستهدفين من قبل بعض وكالات السفر ومكاتب الاستخدام الخارجي إلى مخاطر مخالفة قوانين الدول المعنية، وما يترتب عليها من عقوبات وضياع حقوق المواطنين السودانيين المادية، بسبب الغرر من بعض تلك الوكالات ومكاتب الاستقدام، مما يعرض المسافرين للبحث عن العمل أو السياحة أو العلاج بالخارج، إضافة إلى امتهان الكرامة والاستغلال والانحراف.

وأقرت اللجنة بحسب وكالة السودان للأنباء، معالجات في محاور، من ضمنها عدم منح تصاديق وكالات سفر ومكاتب استخدام للأجانب؛ بجانب إلزام شركات الطيران بالتشديد على وكالات السفر بعدم استخراج تذاكر سفر ذهاب فقط دون عودة، على أن تكون مدة التذاكر سارية حتى مدة الزيارة،فضلاً عن وضع ضوابط صارمة لاسترجاع قيمة تذاكر العودة للمسافرين لأغراض الزيارة، السياحة والعلاج والتعليم، كما اقترحت اللجنة في اجتماعها أيضاً رفع سقف رأس المال العامل في مجال السفر والسياحة، وزيادة الرسوم والتأمين، وأكدت اللجنة على ضرورة إدخال هذه الضوابط حيز التنفيذ ومتابعتها من قبل الجهات ذات الصلة من المؤسسات المكونة للجنة وتعميمها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)