احتيال على رجل في مبلغ (290) ألف جنيه

كشف رجل تفاصيل تعرضه للاحتيال والاستيلاء على مبلغ (290) ألف جنيه مقابل عربة (هايس).

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وقال عند مثوله أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ياسر عثمان زين العابدين أمس، بوصفه شاكياً بأنه سلم المتهم مبلغ (290) ألف جنيه مقابل شراء عربة هايس من دولة ليبيا، موضحاً أن الاتفاق كان في العام 2019 مشيراً بأن المتهم قام بدوره بتصوير العربة وإرسالها لهم عبر موقع التواصل، وأنه حتى الآن لم يتم تسليمهم العربة أو المبلغ وأن المتهم ظل يتماطل في استرجاع المبلغ أو إحضار العربة، موضحاً بأن قيمة العربة في الوقت الحالي تبلغ “مليار” و”300” ألف جنيه.

وطلب الشاكي بحسب آخر لحظة من المحكمة إعادت المبلغ المالي قيمة العربة، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للسير في إجراءات القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)