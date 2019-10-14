49 ألف حالة إصابة بالملاريا بشمال دارفور

أعلنت ولاية شمال دارفور، يوم الإثنين، تسجيلها لأكثر من (49) ألف حالة إصابة بمرض الملاريا، خلال الأسابيع الخمسة الماضية؛ من بينها حالة وفاة واحدة بالحمى النزفية داخل مستشفى الفاشر التعليمي.

وأكد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، د. سليمان آدم، أن الوزارة ما زالت تبذل جهوداً كبيرة على الصعيدين العلاجي والوقائي للسيطرة على مرض الملاريا الذي ضرب عدداً من محليات الولاية خلال الأشهر الماضية.

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وأشار إدريس بحسب الشروق – إلى أن واقع المرض سجل انخفاضاً بنسبة ٣٠٪ عن الأسبوع الماضي، واستعرض الجهود المستمرة التي تبذلها وزارته للسيطرة على الملاريا والحد من انتشارها وسط المواطنين، وقال إدريس إن وزارته سجلت خلال الأسابيع الخمسة الماضية أكثر من “49” ألف حالة إصابة بمرض الملاريا، من بينها “12” ألف حالة إصابة خلال الأسبوع الأخير، و”12″ حالة إصابة بحمى نزفية، توفي منهم واحد وتم عزل البقية في عنبر خاص بمستشفى الفاشر التعليمي، حيث خصصت لهم الوزارة طاقماً طبياً كاملاً لرعايتهم وتقديم الخدمات العلاجية لهم.

وقال إدريس إن الوزارة عززت خلال الأيام الماضية جهودها الرامية لمحاصرة المرض؛ وذلك من خلال تنشيط بروتكول مكافحة الحميات المصاحبة للملاريا بتكثيف عمليات الرش الضبابي والتفتيش المنزلي، والذي قال إنه غطى أكثر من ٧٦٪ من أحياء مدينة الفاشر.

وقطع إدريس بأن الإعلان الرسمي عن وجود الحمى النزفية أو غيرها من الحميات الخطيرة هو اختصاص حصري لوزير الصحة الاتحادي، مبيناً أن وزارته قد أرسلت أكثر من ٦٠ عينة تم أخذها من المرضى لتأكيد نوعية الحميات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)