أولويات قطاع الثروة الحيوانية تأهيل الكادر البشري

أكدت ندوة الوضع الراهن والرؤية المستقبلية لمهنيي الثروة الحيوانية أهمية العمل على تطوير قطاع الثروة الحيوانية لإسهامه الكبير في الاقتصاد الوطني بجانب التركيز على تأهيل الكادر البشري العامل في القطاع.

وأشارالدكتور مجتبى يوسف منسق لجنة تجمع العاملين بوزارة الثروة الحيوانية لدى مخاطبته اليوم الندوة التنويرية للعاملين بمقرالوزارة إلى أن الوزارة تمتلك بنيات تحتية وكادرا بشريا مؤهلا قادرا على إقامة استثمار ذاتي لمشاريع في قطاع الثروة الحيوانية تعود بالنفع للعاملين، مطالبا بتحسين شروط الخدمة للعاملين تواكب الخدمات الكبيرة التي تقدمها الوزارة لخدمة هذا القطاع.

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ومن جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين بحسب سونا – إن إعلان وزير الثروة الحيوانية والسمكية سيتم خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن المرشحين الثلاثة لهذا المنصب تم اخيارهم وفقا للمعايير والكفاءة، مؤكدا أهمية وزارة الثروة الحيوانية في الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي.

إلى ذلك استعرض الخبير في العمل النقابي محمد علي خوجلي قوانين النقابات من الاستقلال حتى الآن، مؤكدا دور النقابات فى تحقيق السلام والتنمية وترسيخ الديمقراطية والحرية بجانب الدفاع عن حقوق العاملين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)