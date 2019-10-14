بالفيديو : المحترف السوداني (شيبوب) يقود فريق سيمبا للفوز في الدوري التنزاني

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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في مباراة في الدوري التنزاني بين فريقي سيمبا وفريق Mashujaa FC تمكن المحترف السوداني واللاعب السابق للهلال شرف الدين (شيبوب) من إهداء فريقه الفوز بهدف في الدقيقة 57 من كرة عالية تمكن من خلالها احراز هدف الفوز الوحيد والتي انتهت عليه المبارة .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) كانت جماهير الكرة السودانية تتابع اللاعب وتتمنى أن يتم إستدعاءه للمنتخب الوطني الأول إلا أن المدرب الكرواتي زدرافكو لوغارزيتش تحدث في وقت سابق أن اللاعب شيبوب لاعب ممتاز ولكن لا يمكنه لعب المباراة 90 دقيقة كاملة وهذا هو السبب في عدم استدعاءه .
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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