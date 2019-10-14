عاجل : عبدالحي يوسف يطالب (الدستورية) برفع الحصانة عن ولاء البوشي

تقدم الشاكي عبدالحي يوسف بطلب أمام المحكمة الدستورية اليوم الأثنين لرفع الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوش من أجل اتخاذ اجراءات جنائية في مواجهتها عبر المحكمة.

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وذكر طلب عريضة رفع الحصانة جملة من الوقائع التي ساغها الشاكي لرفع دعوة جنائية في مواجهة الوزيرة.

وحملت عريضة مقدم الطلب (9) وقائع من خلال صفحة المدعي عليها في الفيسبوك ، وحددت المذكرة الجرائم المقترفة من خلال الوقائع تحت طائلة المواد : القذف 157 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991م.وإشانة السمعة المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وجرائم أخرى متعددة تندرج تحت المواد : (25) التحريض / (64) اثارة الكراهية ضد الطوائف / (66) نشر الأخبار الكاذبة / (69) الإخلال بالسلامة العامة / (125) اهانة العقائد الدينية / (144) الإرهاب / من القانون الجنائي لسنة 1991م النافذ. إضافه الي مخالفة نصوص المواد 101 / 22 /24 / 25 / 126 /من ققانون مكافحة المعلوماتية لسنة 2018م.

ويذكر أن الوزيرة كانت قد دونة بلاغات في مواجهة الداعية عبدالحي يوسف خلال الأيام المنصرمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)