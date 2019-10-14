حمدوك يؤكد إهتمام الدولة بوضع حلول جذرية لأزمة المواصلات

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اهتمام الدولة بكافة مستوياتها بوضع حلول جذرية لأزمة المواصلات .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأثنين بمكتبه بمجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد .

وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح – في تصريح صحفي بحسب سونا – أن رئيس مجلس الوزراء إطلع على جهود اللجنة وما عقدته من اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة لحل أزمة المواصلات بالبلاد.

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وقال وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس إن اللقاء أمن على ضرورة تكثيف الرقابة على المواصلات من خلال انتشار شرطة المرور، موضحاً أن اللجنة اتخذت خطوات عملية لحل أزمة المواصلات، مبيناً أن السيد رئيس مجلس الوزراء وجه اللجنة بمضاعفة عملها وتقديم تنوير دوري بمخرجاتها لمجلس الوزراء.

وكشف والي الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون عن حلول عاجلة اتخذتها حكومة الولاية لحل أزمة المواصلات أبرزها صيانة الطرق بمداخل ومخارج المواصلات وإزالة التشوهات في الطريق العام، بالإضافة الى تخفيض رسوم الترخيص للمركبات العاملة في مجال نقل الركاب، ووضع الديباجات في المركبات العامة لتحديد مسارها .

وأشار الى أن القطار المحلي لنقل الركاب سيبدأ العمل في شهر نوفمبر المقبل، معلنا عن وصول (٣٩٠) بصا من خارج البلاد خلال الأسابيع القادمة، وقال والي الخرطوم إن الولاية وضعت حلولا مستقبلية تتضمن تشييد كباري طائرة وأنفاق، ومترو؛ وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)