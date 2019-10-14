قرار باستئناف الدراسة وتسجيل الطلاب الجدد بجامعة الخرطوم

التاريخ: 14-أكتوبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة أصدر مجلس عمداء جامعة الخرطوم قرارا باستئناف الدراسة في جميع كليات الجامعة وبكل مستوياتها يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري. Advertisements وقرر المجلس بدء التسجيل لطلاب السنة الأولى في نفس التاريخ على أن يستمر التسجيل لمدة شهر. وذلك في اجتماع مجلس العمداء الاستثنائي اليوم الأثنين، برئاسة بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه مديرة الجامعة. وفوض مجلس العمداء بحسب صحيفة اليوم التالي – مديرة الجامعة لمخاطبة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون لمخاطبة الصندوق القومي لرعاية الطلاب لإسكان جميع طلاب جامعة الخرطوم في داخليات جامعة الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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