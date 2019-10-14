النائب العام في أول إفاداته : الفساد ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين أولويه

أعلن النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر بدء العمل على حسم ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في قتل متظاهري الاحتجاجات وأحداث سبتمبر وتقويض النظام الدستوري منذ العام 1989م، والعديد من الملفات العالقة بالنيابة العامة.

وشدد عل ضرورة اضطلاع النيابه بدورها المنوط بها في تقديم الجناه للعدالة، وذلك لدى مباشرة مهامه بالنيابة اليوم الاثنين عقب أدائه مراسم القسم أمس امام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة.

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وثمن خلال اجتماعه الأول برؤساء النيابات و الإدارات وأعضاء النيابة العامة دورهم المتعاظم في إرساء قيم العدالة، مشيرا إلى أن المرحلة تختلف عن سابقاتها والأدوار المنوطة بها.

وأوضح الحبر بحسب صحيفة اليوم التالي – أن النيابة العامة ستراعي خلال الفترة المقبلة تطلعات الشعب نحو سيادة حكم القانون وتقديم المتورطين في كل القضايا إلى العدالة.

وفي السياق طالب النائب العام بتكاتف جهود كل أعضاء النيابة في سبيل إرساء قيم العدالة وضمان سيادة حكم القانون، مبديا تفهمه لقيام مكونات لأعضاء النيابه تخدم اغراضهم مشيرا إلى أن قيامها لا يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

وختم الحبر حديثه بأن الوقت للعمل الميداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)