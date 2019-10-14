رئيس الأركان يؤكد حرص السودان على عودة الأمن لليمن

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية، المكلف، الفريق أول محمد عثمان الحسين، حرص بلاده على عودة الأمن والاستقرار لليمن.

.وجاء في بيان صحفي صادر عن الإعلام العسكري بالسودان، اليوم الاثنين، أن "الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان المشتركة المكلف، تسلم رسالتين خطيتين من نظيريه اليمني، الفريق بحري ركن عبد الله سالم النخعي، والإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميسي، تتصلان بعلاقات التعاون العسكري بين السودان، واليمن من جهة والسودان والإمارات من جهة أخرى وسبل تعزيزها".

وقام بتسليم الرسالتين الملحق العسكري اليمني اللواء الركن أحمد علي سالم العناء، والملحق العسكري الإماراتي العقيد طيار ركن عبيد أحمد المحرزي، خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية لهما كل على حدة".

وأشار البيان إلى أن الفريق أول الحسين جدد، حرص السودان على استقرار وأمن دولة اليمن الشقيقة".

وتشارك وحدات من القوات المسلحة السودانية في تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية يقوم، منذ أكثر من أربع سنوات، بعمليات ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.​

