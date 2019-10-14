باكستان تأمل محو اسمها من قائمة الدول الممولة للإرهاب

ويشار إلى أنه غالباً ما تُتهم باكستان وجيشها بإيواء المسلحين المتطرفين لاستخدامهم للعمل بالوكالة عنها ضد غريمتها الهند وجارتها أفغانستان.
وقالت مجموعة العمل المالي (فاتف) وهي منظمة دولية تتخذ من باريس مقراً لها إنه لم تكن هناك تقريباً أي قيود على جمع الأموال للجماعات الإرهابية في باكستان قبل تدخل المنظمة الدولية.
وقال وزير المالية الباكستاني عبد الحفيظ شيخ " لقد بذلنا الكثير لإزالة العيوب في نظامنا" مضيفاً" نأمل أن ترفع مجموعة العمل المالي اسمنا من قائمتها".
ومن المتوقع مناقشة مسألة رفع اسم باكستان من القائمة هذا الأسبوع خلال اجتماع المجموعة في باريس. وكانت المجموعة قد أدرجت اسم باكستان في القائمة العام الماضي.
ويشار إلى أن هناك احتمالاً لخفض تصنيف باكستان في القائمة السوداء.
وكانت مجموعة آسيا الباسفيك التي تعتبر فرع مجموعة العمل المالي الدولية فى آسيا قد ذكرت في تقرير نشرته مؤخراً أن باكستان انصاعت جزئياً فقط وما زالت هناك مخاطر من وجود عمليات تمويل للإرهابيين لا يتم كشفها.
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