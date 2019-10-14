طهران تعلن اعتقال جاسوس فرنسي

أوقفت السلطات الإيرانية معارضاً اتهمته بالعمل "تحت إشراف الاستخبارات الفرنسية"، بحسب ما أعلن الحرس الثوري الاثنين. وأفاد بيان الحرس الثوري أن روح الله زام الذي أدار قناة عبر تطبيق "تلغرام" "مناهضة للثورة" الإسلامية، اعتقل في إطار "عملية معقدة واحترافية" نفذها جهاز استخبارات الحرس الثوري، دون توضيح مكان أو توقيت اعتقاله.

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