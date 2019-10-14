وأضاف خلال لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.
وأكد ولي العهد السعودي أن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.
من جهته، قال الرئيس الروسي إن روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم؛ من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن بلاده أنجزت آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية، مؤكدًا أنه بدون مشاركة السعودية يستحيل تأمين التنمية المستدامة لأي من مشكلات المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان: نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.