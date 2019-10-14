الأمم المتحدة: نزوح 160 ألف شخص جراء العدوان العسكرى التركى على سوريا

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.
وقال الرئيس الأميركي في تغريدة بحسابه على موقع تويتر :"عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!".
من جهته أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً ان فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع الاثنين لتقييم هذا الملف.
وأضاف "من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الأميركي قوله إن "الوضع معقد"، مذكراً أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.
وأعلن منوتشين الجمعة أن الرئيس الأميركي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة، لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
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