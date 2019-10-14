وقال الرئيس الأميركي في تغريدة بحسابه على موقع تويتر :"عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!".
من جهته أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً ان فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع الاثنين لتقييم هذا الملف.
وأضاف "من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الأميركي قوله إن "الوضع معقد"، مذكراً أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.
وأعلن منوتشين الجمعة أن الرئيس الأميركي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة، لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد بفرض "عقوبات صارمة" وشيكة على تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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