حرائق هائلة في الساحل السوري ومقتل اثنين من "حراج اللاذقية"

توفى اثنان من دائرة حراج اللاذقية، أحدهما رئيس شعبة الحرائق فيها أثناء عمليات إطفاء حرائق في ريف المحافظة.

وذكرت مديرية الزراعة في المحافظة أن رئيس شعبة الحرائق بسام جناد، وعامل الإطفاء جلال صقر "استشهدا أثناء استبسالهما في إطفاء الحرائق التي اندلعت أمس في حراج منطقة القرداحة". وذكرت وكالة سانا أن الحرائق أدت أيضا إلى إصابة ثمانية آخرين بحروق واختناقات.

ونقلت الوكالة عن مدير زراعة اللاذقية منذر خير بك أن "عدد الحرائق التي اندلعت في المحافظة أمس بلغ 14 حريقا، ثمانية منها في منطقة القرداحة، وأشار إلى أن "بعض هذه الحرائق قد يكون بفعل فاعل".

بينما ذكر المكتب الصحفي في المحافظة أن جهود إخماد الحرائق ما زالت مستمرة، ويشارك فيها "عمال الإطفاء في مديرية الزراعة، وفوج إطفاء اللاذقية والدفاع المدني، ومؤازرة فرق إطفاء من طرطوس وحماة لمكافحة الحرائق في ريف القرداحة"

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وقال المكتب إنه وبعد أن "تمت السيطرة على نحو 80 في المئة من الحريق في أحراج عنانيب فرزلا، اندلعت نيران كبيرة باتجاه أحراج قرية المصيص والسراج"

وكانت محافظة طرطوس شهدت حرائق كبيرة، استدعت إعلان "حالة استنفار قصوى لكوادر فوج الإطفاء، ومديرية الزراعة والدفاع المدني" في المحافظة،

وقال المكتب الصحفي في طرطوس إنه تم "إخماد الحريق الهائل الذي اندلع في المناطق الزراعية والحراجية" في عدد من قرى المحافظة، وأشار إلى أن مساحته قاربت نحو 150 دونما، مشجرة بالزيتون والأشجار الحراجية. وقد ساهمت الرياح ووعورة المناطق الجبلية في اتساع الحرائق، وجعلت عمليات الإطفاء صعبة.