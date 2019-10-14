طفل أردني اختفى قبل 10 أعوام يظهر في مصر

عادت قضية الطفل الأردني ورد الربابعة، المفقود منذ 10 أعوام، إلى الواجهة مجددًا، بتأكيد والده أنه شاهد صورة ابنه في صفحة الأطفال المفقودين في مصر.

وأوضح مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، أن الوزارة تتابع موضوع الطفل الأردني المفقود، حيث استقبل مركز العمليات، اليوم الإثنين، المواطن عبدالمجيد الربابعة والد الطفل، والذي فقد منذ العام 2009 ولم يتم العثور عليه لغاية الآن.

وتابع القضاة، بحسب بيان للوزارة: ”إن الوزارة بدأت بالتعامل مع معلومات وتفاصيل تلقتها من والد ورد وتتعلق باعتقاده باحتمالية وجود ورد في جمهورية مصر العربية؛ بناء على صورة حصل عليها عبر الفيسبوك لطفل شبيه به، حيث سيتم التحقق من هذه المعلومات بالتنسيق مع السلطات المصرية من خلال سفارتنا في القاهرة“.

وتُعد قصة اختفاء الطفل الربابعة الأغرب من نوعها في الأردن، حيث فقدت آثاره وكان عمره 5 أعوام، عندما خرج من منزله في بلدة جديتا بمحافظة إربد شمال الأردن، لشراء الخبز من إحدى المحلات القريبة، وما زال مفقودًا بحسب القوى الأمنية، ولم تفلح جميع محاولات البحث عنه في العثور عليه؛ ما جعل واقعة اختفائه قضية رأي عام.