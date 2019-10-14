أردوغان: لا تراجع عن استكمال العملية العسكرية في سوريا

وأضاف أردوغان خلال كلمة له في باكو عاصمة أذربيجان ”نحن مصممون على مواصلة العملية حتى نهايتها دون أن نعبأ بالتهديدات، وسنكمل قطعًا المهمة التي بدأناها“.
وندّد الرئيس التركي بانتقاد الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للعملية التركية، مطالبًا بتمويل دولي ”للمنطقة الآمنة“ التي تعتزم أنقرة إقامتها في شمال شرق سوريا.
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